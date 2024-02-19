Подозреваемых с 77 кг наркотиков задержали в Актобе (видео)

В Актюбинской области пресечен канал поставки наркотиков из южных регионов, задержаны двое подозреваемых, изъято свыше 77 кг марихуаны, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

"В Актобе была остановлена автомашина Toyota Alphard под управлением гражданина Ф., жителя этого города. В результате обыска авто в багажнике обнаружено и изъято шесть полимерных мешков, обмотанные прозрачной скотч-лентой, с веществом растительного происхождения, зеленого цвета, со специфическим запахом.

Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является марихуаной весом 57,5 кг", - сообщил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.

Позже, при проведении оперативно-розыскных мероприятий, стражами порядка был задержан еще один гражданин, у которого в гараже обнаружено и изъято два больших черных пакета с веществами растительного происхождения - марихуаной весом около 20 кг.

Сам подозреваемый на момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения, вызванного употреблением каннабиноидов.

По данным полиции, наркотики общим весом более 77 кг указанные лица доставили в регион и хранили их с целью последующего сбыта.

"По делу проводятся следственные действия по установлению других лиц, причастных к преступной деятельности", – добавил Амирхан Амирханов.

Ранее сообщалось, что полицейские выявили канал поставки наркотиков из Алматы в Шымкент с помощью междугороднего такси. По данному факту ведется расследование.

А в Алматы перекрыли канал поставки наркотиков из Италии и Польши. Задержан иностранец. В его отношении ведется досудебное расследование. По данным полиции, в Алматы мужчина приехал только с целью реализации редких видов наркотиков, отправленных почтой в виде посылки, замаскированных под хозяйственные товары.

В Астане задержали подозреваемых в рекламе наркотиков и их дальнейшем сбыте. При обыске у них нашли рекламные наклейки наркотических магазинов и 13 свертков с веществом. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в области Ұлытау был пресечен региональный наркоканал. В результате задержаны четыре человека, подозреваемых в сбыте запрещенных веществ. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК. Подозреваемых взяли под стражу.