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Нападение на детей в Алматинской области: соседи рассказали подробности

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Задержание подозреваемого
Задержание. Кадр из видео: КТК

Нападение на четверых детей произошло в Алматинской области - подозреваемый был задержан и взят под стражу. Соседи рассказали о случившемся, передает сайт телеканала КТК.

Инцидент произошел в селе Балгабек в Алматинской области - местные говорят, мужчина ворвался в чужую квартиру и издевался над детьми. Он связал четверых детей, бил и резал ножом - кадры издевательств появились в Сети и шокировали казахстанцев.

Сообщается, что вечером мать пострадавших отправилась к соседям, а три ее сына и дочь остались дома. Предположительно, в это время туда проник бывший сожитель женщины.

На детские крики прибежали соседи и выбили стекла.

Испуганные дети были в истерике - они были связаны и кричали, что некий Бахытжан их душил.

"Я слышал, как разбилось окно. Потом я подошел туда, посмотрел: никого нет. Где-то через минут пять, потом уже, люди прибежали, начали плакать, кричать. Потом я услышал, что какой-то мужчина залез в этот дом и связал детей. Мальчика там связал, девочку связал. Старший парень, по-моему, выбежал, я его вчера видел, на второй этаж забегал с балкона. На казахском кричал: "Пышак, пышак". На лице кровь у него была", - рассказал местный житель Радик Мунасыпов.

Предположительно, мужчина ударил 13-летнего подростка тупым предметом, среднему брату порезал губы ножом, а у младшего ребенка черепно-мозговая травма и сотрясение. Сильнейшим испугом отделалась 10-летняя девочка, говорится в телесюжете.

"Третий мальчик - самый младший - получил тяжелую травму. Скорее всего, был избит. Левая половина лица – обширная ушибленная ссадина. Мы здесь компьютерную томографию головного мозга, там костных патологий нет. Патологий брюшной полости нет. Направили мальчика в областную детскую клиническую больницу в сопровождении медперсонала с диагнозом: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, обширная ушибленная ссадина лица", - сообщил врач-хирург центральной больницы Жамбылского района Алматинской области Серик Оралов.

По словам соседей, эта семья переехала в село полгода назад.

Подозреваемым оказался 47-летний уроженец Туркестанской области, ранее судимый за изнасилование - искать его помогали местные жители.

"Подозреваемый, напавший на малолетних детей в Жамбылском районе, взят под стражу. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания районного задержания. С его участием проводятся следственные действия", - заявил начальник областного ДП Бауржан Аленов.

Сейчас мужчина находится под стражей. Полицейские пока не раскрывают детали расследования.

Сообщается, что один из пострадавших детей находится в больнице, остальных отпустили на амбулаторное лечение. Кроме того, с ними будет работать психолог.

Источник: КТК.

Нападение на детей в Алматинской области

Ранее в соцсетях появилась информация, что в Алматинской области неизвестный ворвался в чужой дом, связал маленьких детей и пытал их.

Накануне полицейские нашли и задержали мужчину, которого подозревают в нападении на малолетних детей. Операция по его задержанию прошла в Карасайском районе. Ход расследования находится на личном контроле у начальника ДП Алматинской области.

Позже в Управлении здравоохранения региона сообщили о состоянии четверых детей, которые пострадали от нападения мужчины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2061480-napadenie-na-detey-v-almatinskoy-oblasti-sosedi-rasskazali-podrobnosti/

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