Стало известно о состоянии детей, пострадавших от нападения в Алматинской области

В Управлении здравоохранения Алматинской области сообщили о состоянии четверых детей, которые пострадали от нападения мужчины, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения, в приемный покой ЦРБ Жамбылского района вечером 15 февраля, около 19.40, бригадой скорой помощи были доставлены четверо детей.

Самый младший из пострадавших, 8-летний ребенок, был осмотрен ответственным хирургом районной больницы. Мальчику провели КТ головного мозга, УЗИ органов брюшной полости. Позже его направили в Областную детскую клиническую больницу.

"В областной деткой клинической больнице ребенок совместно осмотрен с ответственным хирургом, дежурным анестезиологом, травматологом и госпитализирован в стационар.

У ребенка множественные ушибы мягких тканей, подкожные гематомы, ссадины области лица, параорбитальных областей, верхней губы, шейно-воротниковой зон", - отметили в управлении здравоохранения.

Другой пострадавший ребенок в возрасте 10 лет был осмотрен хирургом и травматологом в ЦРБ Жамбылского района.

"Телесных повреждений не выявлено. Ребенок направлен для дальнейшего осмотра судмедэксперта", - сообщили в управлении здравоохранения.

Также в ЦРБ доставили двух пострадавших детей в возрасте 12-13 лет. У них обнаружены ушибы мягких тканей. Сообщается, что после прохождения всех медицинских осмотров их направили на амбулаторное лечение.

Сегодня полицейские нашли и задержали мужчину, которого подозревают в нападении на малолетних детей в Алматинской области. Операция по его задержанию прошла в Карасайском районе. Ход расследования находится на личном контроле у начальника ДП Алматинской области.

Напомним, в начале января в Алматы задержали мужчину, которого подозревают в убийстве двух своих несовершеннолетних детей: один из них учился во втором классе, другой - в пятом. По словам родственников семьи, родители детей девять лет назад развелись, но продолжали жить вместе в одной квартире. Близкие полагают, причиной трагедии могла быть ревность или месть. Полиция возбудила дело по статье "Убийство".