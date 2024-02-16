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"Пытался поцеловать, говорил непристойные слова": в области Жетісу девочка пожаловалась на домогательства

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Плачущая дома девочка
Плачущая девочка. Иллюстративное фото: ljubaphoto / Getty Images

В области Жетісу проводится расследование по жалобе о совершении развратных действий в отношении 13-летней девочки, передает NUR.KZ со ссылкой на Уполномоченного по правам человека РК.

Как сообщается в официальном аккаунте омбудсмена в Telegram, в Национальный центр по правам человека РК обратился житель Астаны с просьбой об оказании помощи и принятии мер по защите прав своей 13-летней племянницы, проживающей в области Жетісу.

В связи с обращением представитель Уполномоченного по правам человека по области Жетісу организовал рабочий выезд с участием работников Управления образования, региональным Уполномоченным по правам ребенка и независимого педагога-психолога.

По словам омбудсмена, в ходе визита члены комиссии отметили, что условия проживания подростка не соответствуют предъявляемым требованиям.

"В беседе с психологом девочка подтвердила факт домогательства со стороны постороннего мужчины.

По словам представителя УПЧ, подросток сообщила о том, что посторонний мужчина пытался поцеловать ее в губы, говорил непристойные слова, однако ее родственники не приняли никаких мер. Единственный, кто откликнулся на сигнал - родной дядя, который начал писать во все инстанции с просьбой защитить его племянницу", - говорится в сообщении Уполномоченного по правам человека.

В результате представителем омбудсмена были направлены соответствующие запросы и рекомендации в адрес Департамента полиции области Жетісу и областной прокуратуры.

По информации Уполномоченного по правам человека РК, в настоящее время отделом полиции начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения.

В пресс-службе ДП области Жетісу на запрос корреспондента NUR.KZ сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"По заявлению о неправомерных действиях в отношении несовершеннолетней полицией возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертизы. Расследование находится на контроле областного департамента полиции", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что по ч.1 ст.124 УК РК совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетней (малолетнего) наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Сегодня в полиции прокомментировали опубликованную в социальных сетях информацию касательно изнасилования шестилетней девочки в Кызылорде. Сообщается, что заведено уголовное дело, подозреваемый по нему задержан.

В январе пять человек оказались на скамье подсудимых по делу об изнасиловании 13-летней девочки в Уральске. Четверо из них - несовершеннолетние. Помимо этого обвинений по статье об изнасиловании малолетней, их обвиняют в краже и грабежах. Процесс прошел в закрытом режиме.

Осенью в Павлодарской области полицейские задержали 32-летнего мужчину, которого заподозрили в развращении ребенка с использованием информационных систем. Задержанного поместили в приемник-распределитель для лиц без определенного места жительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2061402-pytalsya-potselovat-govoril-nepristoynye-slova-v-oblasti-zhetisu-devochka-pozhalovalas-na-domogatelstva/

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