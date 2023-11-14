Жителя Павлодарской области заподозрили в развращении ребенка

В Павлодарской области полицейские задержали 32-летнего мужчину, которого заподозрили в развращении ребенка с использованием информационных систем, передает Pavlodarnews.kz.

Старший инспектор по особым поручениям группы ювенальной полиции ДП региона Бибегуль Камзина сообщила, что в конце октября стражами порядка был задержан подозреваемый в развращении несовершеннолетней девочки.

"Установлено, что 30 октября в 12:00 32-летний житель села Павлодарское путем использования информационной системы совершил развратные действия без применения насилия в отношении девочки", – рассказала Бибегуль Камзина.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 124 УК РК (Развращение малолетних).

Задержанного поместили в приемник-распределитель для лиц без определенного места жительства.

Добавим, что, согласно статье 124 УК РК, совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетней (малолетнего) наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

При этом, если то же деяние, совершено в отношении малолетней (малолетнего) родителем, отчимом, мачехой, педагогом либо иным лицом, на которое законом РК возложены обязанности по ее (его) воспитанию, то оно наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

А в том случае, если деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершены неоднократно, то оно наказывается лишением свободы на срок от 12 до 17 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, ранее охранника школы в Алматы обвинили в приставании к 11-летней девочке – его арестовали на 15 суток. Администрация и учитель учебного заведения получили выговор.

Позже стало известно, что директора школы уволили.

По данному факту также начато досудебное расследование по части 1 статьи 124 УК РК (Развращение малолетних).