Проверили документы и сняли миллион тенге: лжеполицейских задержали в области Абай

В области Абай сотрудниками криминальной полиции задержана группа лжеполицейских, которых подозревают в мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Житель Жарминского района, как сообщается на информационном медиапортале МВД, был остановлен неизвестными, которые представились стражами порядка и попросили предъявить документы. По данным полиции, сфотографировав документы мужчины, молодые стражи порядка ушли.

"Они ввели в заблуждение мужчину и обманом завладели его персональными данными, после чего сняли с его счета 925 тысяч тенге. После того, как были списаны деньги со счета, мужчина понял, что столкнулся с лжеполицейскими и обратился в полицию.

По "горячим следам" оперативники вышли на след подозреваемых и задержали их", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что мошенничеством занимались трое жителей СКО.

В настоящее время молодые люди взяты под стражу. Проводится следствие. Также полицией устанавливается их причастность к возможным аналогичным преступлениям.

Ранее житель Акмолинской области после общения с двумя лжеполицейскими лишился трех миллионов тенге. Чтобы получить биометрические данные, нужные для хищения денег, они сделали фотографии мужчины. Также лжеполицейские узнали его полные анкетные данные и ИИН, якобы необходимые при проведении "разработки".

16-летнего жителя Петропавловска заподозрили в том, что он втайне от матери взял на ее имя кредит на сумму более 1 млн тенге. Он попросил родительницу сделать несколько фото и видео на сайте, якобы чтобы получить скидку на курсы. Дело о мошенничестве рассмотрит суд.

Также мы писали, как жители Карагандинской области согласились на фото и потеряли миллион тенге.

Уголовное наказание за мошенничество

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением/лишением свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", - говорится в тексте УК РК.