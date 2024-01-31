Жители Карагандинской области согласились на фото и потеряли миллион тенге

В Карагандинской области стражи порядка заподозрили 20-летнего студента в серии мошеннических действий. По данным полиции, жертвами стали шестеро знакомых молодого человека, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции Шахтинска был установлен подозреваемый в серии мошенничеств путем злоупотребления доверием пользователей информационной системы.

Им оказался 20-летний студент одного из высших учебных заведений.

"Он встретился со своим знакомым и заявил, что якобы один из банков, чтобы привлечь клиентов, при регистрации в своем приложении перечисляет вознаграждение. Знакомый согласился и предоставил аферисту свои данные и даже позволил сфотографировать себя.

Злоумышленник, делая вид, что регистрирует его в приложении банка, оформил несколько кредитов в микрофинансовых организациях на общую сумму 124 тыс. тенге. А чтобы у потерпевшего не возникли сомнения, перечислил ему на счет в качестве обещанного банковского вознаграждения 2 тыс. тенге", - рассказали в ведомстве.

Полиция подозревает мужчину в применении такой схемы в отношении еще пяти его знакомых. Общая сумма ущерба составила более 1 млн тенге.

Отметим, что согласно ч.2 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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