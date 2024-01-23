Фото на улице обошлось акмолинцу в 3 млн тенге

После общения с двумя лжеполицейскими акмолинец лишился трех миллионов тенге. Чтобы получить биометрические данные, нужные для хищения денег, они сделали фотографии мужчины, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудниками отдела полиции Аккольского района проводится досудебное расследование по факту хищения крупной суммы денег с карты акмолинца и последующего оформления на его имя товарного кредита.

В общей сложности мужчина лишился более трех миллионов тенге, поверив двум злоумышленникам, которые представились столичными полицейскими.

Как следует из заявления 66-летнего жителя Акколя, два молодых человека подошли к нему 20 января на улице и буквально за несколько минут с помощью нехитрых манипуляций получили необходимые анкетные сведения и биометрические данные.

"На улице к мужчине подошел молодой мужчина, который представился сотрудником полиции Астаны и сообщил потерпевшему, что проводится "разработка", не уточнив, какая именно. Он попросил у мужчины полные анкетные данные и ИИН.

При этом на небольшом расстоянии находился его сообщник, который подошел спустя некоторое время и три раза сфотографировал его на свой сотовый телефон для "идентификации". Запомнить лица лжеполицейских мужчина не сумел, они были тщательно скрыты высокими воротниками и капюшонами", - рассказали в ведомстве.

В тот же день вечером заявитель обнаружил отсутствие 1 450 000 тенге на своем личном счету в банке. Кроме этого, оказалось, что на его имя оформлен товарный кредит в размере 1 700 000 тенге.

"В ходе первоначальных следственных мероприятий полицейские выяснили, что злоумышленники воспользовались полученными биометрическими данными для своих преступных действий. В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия продолжаются", - отметили в ДП Акмолинской области.

Полицейские убедительно просят граждан быть бдительными, ни в коем случае не передавать свои личные данные третьим лицам. Важно тщательно перепроверять информацию, если незнакомцы представляются сотрудниками полиции, работниками банков или социальных служб.

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