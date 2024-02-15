Житель Жамбылской области поплатился за унижение жены и детей

Жителя Жамбылской области арестовали на 5 суток за оскорбление и унижение супруги и детей. Женщина просила наказать его по всей строгости, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, административное дело по ч. 1 ст. 73 КоАП (Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений) рассматривалось Мойынкумским районым судом.

"В феврале 2024 года житель села Биназар в состоянии алкогольного опьянения нецензурно выражался, оскорблял и унижал супругу и детей, то есть совершил противоправные действия в сфере семейных отношений", - установили в суде.

В суде мужчина свою вину признал и раскаялся в содеянном.

"Потерпевшая просила суд наказать правонарушителя по всей строгости", - отметили в суде.

Постановлением суда сельчанина признали виновным по ч. 1 ст. 73 КоАП РК. На него наложили административный арест на 5 суток.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Согласно ч. 1 ст. 73 КоАП РК, нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в индивидуальном жилом доме, квартире или ином жилище, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут предупреждение либо административный арест на 5 суток.

На прошлой неделе двух жителей Западно-Казахстанской области наказали за то, что те выражались нецензурной бранью в адрес матерей. Суд, учитывая личность виновных, их поведение до и после суда, мнение потерпевших, наложил им взыскание в виде административного ареста на срок 5 суток.

Ранее сообщалось, что за оскорбление жены житель Шымкента был арестован судом на 10 суток. За такое правонарушение его привлекли к ответственности уже второй раз в течение года.

Также стало известно, что за скандал с матерью нетрезвого актюбинца доставили в участковый пункт полиции. За правонарушение дебошира подвергли административному аресту сроком на 10 суток.