Актюбинца арестовали на 10 суток за скандал с матерью

Полицейские Актобе работают над выявлением бытовых правонарушений. Так, за скандал с матерью нетрезвого жителя города арестовали на 10 суток, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, участковым инспектором полиции Актобе при проверке лиц, состоящих на учете, был выявлен нетрезвый горожанин.

"Пьяный 52-летний мужчина устроил скандал с матерью. Он доставлен в участковый пункт полиции для составления протокола об административном правонарушении по ч.2 ст.73 КоАП РК", - отметили в МВД.

Далее материал был направлен в суд, где дебошира подвергли административному аресту сроком на 10 суток.

Отметим, что в период с 15 по 26 января стражами порядка проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Быт".

Только за первый день участковые инспекторы вынесли 82 защитных предписания, судами было установлено 29 особых требований к поведению правонарушителей, в том числе в отношении 27 человек был установлен запрет на употребление алкогольных напитков.

За противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений к административной ответственности привлекли 20 человек. Также на учет поставили 11 неблагополучных семей.

Добавим, что согласно ч.2 ст.73 КоАП РК нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в индивидуальном жилом доме, квартире или ином жилище, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут административный арест на десять суток.

В декабре прошлого года стражи порядка задержали нетрезвого жителя Павлодарской области. За совершение мелкого хулиганства в магазине он был привлечен к административной ответственности. Его подвергли аресту сроком на пять суток. Также по факту оскорбления представителя власти в отношении мужчины было начато расследование по уголовной статье.

А в Астане задержали мужчину за пьяный дебош в офисе. Он разбил ноутбук и устроил драку. Решением суда скандалиста арестовали на 10 суток.