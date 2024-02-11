Двое жителей ЗКО арестованы за мат в адрес матерей

Двух жителей Западно-Казахстанской области наказали за то, что те выражались нецензурной бранью в адрес матерей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областного суда региона.

В отношении жителей Западно-Казахстанской области, как сообщает суд, рассмотрено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 73 КоАП РК.

"Судом лица К. и Б. признаны виновными в том, что находясь в пределах жилища, выражались нецензурной бранью в адрес своих матерей, то есть совершили правонарушения в семейно-бытовой сфере.

Суд, учитывая личность виновных, их поведение до и после суда, мнение потерпевших, наложил им взыскание в виде административного ареста на срок 5 суток", - говорится в сообщении.

Постановления не вступили в законную силу.

Отметим, что по части 1 статьи 73 КоАП РК нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в индивидуальном жилом доме, квартире или ином жилище, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, -

влекут предупреждение либо административный арест на пять суток.

Ранее сообщалось, что за оскорбление жены житель Шымкента был арестован судом на 10 суток. За такое правонарушение его привлекли к ответственности уже второй раз в течение года.

Также сообщалось, что за скандал с матерью нетрезвого актюбинца доставили в участковый пункт полиции. За правонарушение дебошира подвергли административному аресту сроком на 10 суток.

Осенью прошлого года семейная ссора акмолинцев закончилась уголовным делом. Женщина обратилась в больницу, где ей диагностировали перелом, а в отношении ее гражданского мужа возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.