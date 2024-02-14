Оставила ключи сожителю: павлодарка лишилась норковой шубы и золота

Жителя Павлодара подозревают в том, что, имея комплект ключей, он проник в квартиру женщины и оставил ее без шубы, золотых серег и виски, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в областном центре произошла квартирная кража. По подозрению в ее совершении полицейские задержали 50-летнего павлодарца.

"Установлено, что ранее мужчина сожительствовал с горожанкой и имел у себя запасные ключи от ее квартиры. В один из дней, убедившись, что "суженая" находится на работе, он зашел в квартиру и украл норковую шубу, две пары золотых сережек, которые сдал в ломбард. Также прихватил бутылку шотландского виски", - сообщили в ДП Павлодарской области.

Отмечается, что сумма ущерба составила более 1 млн тенге.

По факту кражи начато досудебное расследование. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Вещественные доказательства изъяты.

Полицией проверяется причастность мужчины к аналогичным преступлениям.

А жительница Актобе обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестные оформили на нее кредит на сумму более 5 млн тенге. Оказалось, что это могла сделать ее дочь, воспользовавшись телефоном матери. Отмечается, что дочь призналась в содеянном и раскаялась. Сейчас проводится расследование по факту кражи.

Ранее сообщалось, что приход гостей обернулся для жительницы Тараза пропажей золота на 5 млн тенге. По подозрению в совершении кражи задержали жителя Астаны. Мужчина признал свою вину.

Также стало известно, что жительница столицы лишилась 13 млн тенге. Под подозрение попал ее родственник. По данным полиции, он, имея ключи от квартиры, воспользовался отсутствием хозяев и вынес деньги из дома. Мужчину поместили под арест.

В городе Косшы Акмолинской области женщина обнаружила пропажу 20 млн тенге, которые хранились в ее спальной комнате. В день кражи в доме никого не было. Стражи порядка не обнаружили следов взлома. По версии следствия, злоумышленник проник в дом, используя дубликат ключей. По подозрению в совершении кражи стражами порядка был задержан сосед потерпевшей.