У жительницы Акмолинской области украли 20 млн тенге из спальни

Изъятые деньги. Фото: polisia.kz

В городе Косшы Акмолинской области женщина обнаружила пропажу 20 млн тенге, которые хранились в ее спальной комнате. По подозрению в совершении кражи стражами порядка был задержан сосед потерпевшей, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как сообщает ведомство, потерпевшая обратилась в полицию 26 февраля. По ее словам, 20 млн тенге она копила на протяжении года и хранила в спальне. В день кражи в доме никого не было. Кроме того, согласно проведенному осмотру места происшествия, стражи порядка не обнаружили следов взлома.

По версии следствия, злоумышленник проник в дом, используя дубликат ключей.

Полицейские зарегистрировали факт кражи в едином реестре досудебных расследований по статье 188 УК РК "Кража". В ходе оперативно-розыскных мероприятий ими был задержан сосед потерпевшей.

В ведомстве добавили, что часть похищенных денежных средств была изъята. Подозреваемого также задержали на период следствия.

Изъятые деньги. Фото: polisia.kz

Добавим, что за нарушение статьи 188 УК РК "Кража" предусмотрено минимальное наказание – штраф в размере до 1 тыс. МРП (3 млн 450 тыс. тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой; максимальное наказание – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее в Алматы три женщины были задержаны стражами порядка по подозрению в карманных кражах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011371-u-zhitelnitsy-akmolinskoy-oblasti-ukrali-20-mln-tenge-iz-spalni/