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13 млн тенге украли у астанчанки: под подозрение попал ее родственник

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Стопка денег на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Столичные полицейские расследуют кражу крупной суммы денег у одной из жительниц Астаны. Сейчас в качестве подозреваемого задержан ее родственник, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Стражи порядка сообщили, что был задержан ранее судимый 40-летний мужчина. Он подозревается в хищении денежных средств в размере 13 млн тенге. При этом подозреваемый является родственником потерпевшей.

"Воспользовавшись отсутствием хозяев и имея ключи от квартиры, он вынес деньги из дома и скрылся. По данному факту проводится досудебное расследование", – говорится в сообщении.

По данным МВД, сейчас мужчина находится под арестом.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража – это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

  • в крупном размере;
  • неоднократно;
  • с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2032604-13-mln-tenge-ukrali-u-astanchanki-pod-podozrenie-popal-ee-rodstvennik/

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