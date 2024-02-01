Актюбинку задержали, когда ее мать обнаружила у себя кредит на 5 млн тенге

В полицию обратилась жительница Актобе, заявив что неизвестные оформили на нее крупный кредит. Оказалось, что это могла сделать ее дочь, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области.

По данным стражей порядка, потерпевшая узнала о кредите когда пришли уведомления с банков о просрочке платежей по кредитам.

"Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативных мероприятий установлено, что дочь потерпевшей летом 2023 года с телефона матери оформила кредит на сумму более 5 млн тенге в двух банках", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дочь призналась в содеянном и раскаялась. Сейчас проводится расследование по факту кражи.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража – это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.