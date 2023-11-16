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Нарушения при реализации программы "АртСпорт": поставщика осудили за хищение в Алматы

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Наручники на решетке
Наручники. Иллюстративное фото: Scott Olson/Getty Images

Прокуроры Алматы выявили нарушения при реализации программы "АртСпорт". Одного из поставщиков приговорили к ограничению свободы за хищение средств, передает NUR.KZ со ссылкой на городскую прокуратуру.

"При реализации программы "АртСпорт" допущены системные недоработки, которые привели к массовым нарушениям – хищению средств, дефициту бюджета, оказанию некачественных услуг", – говорится на сайте органа.

Так, прокуратура Алмалинского района выявила факт хищения бюджетных средств со стороны одного из поставщиков.

"Недоработка системы позволяла директору футбольного клуба вносить недостоверные сведения в акты выполненных работ", – сообщили в прокуратуре Алматы.

30 мая в отношении директора клуба было начато начато досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств.

Приговором суда одну из поставщиков признали виновной в совершении преступления, ей назначили наказание в виде 3 лет ограничения свободы. Наряду с этим проведена проверка по вопросу соблюдения спортклубами и культурными кружками налогового законодательства.

Отдельными поставщиками в период действия "АртСпорт" не осуществлена постановка в качестве плательщиков налога НДС, сообщили в прокуратуре.

"Прокуратурой в Департамент государственных доходов внесен акт надзора, по результатам поставщики привлечены к административной ответственности на сумму 25 млн тенге (штрафы оплачены)", – говорится в сообщении.

Напомним, в июле прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев подверг критике реализацию проекта "АртСпорт". Как заявил глава государства, в год его запуска был допущен ряд недочетов.

"В год запуска проекта был допущен ряд недочетов. То есть были ошибки, связанные с финансовым вопросом и работой соответствующего портала ("АртСпорт"). Начались перерасходы средств, мошенничество, откровенное хищение", – заявил президент.

Позже стало известно, что на программу "АртСпорт" в Астане выделили еще 3 млрд тенге.

В июне этого года депутат мажилиса заявил, якобы по программе "АртСпорт" детей тренировали бывшие сутенеры и секс-работницы. Аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал информацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2046082-hischenie-sredstv-i-drugie-narusheniya-vyyavili-pri-realizatsii-programmy-artsport-v-almaty/

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