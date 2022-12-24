Главного специалиста управления физкультуры и спорта осудили за взятку в Алматинской области

Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

За получение взятки осужден главный специалист Управления физической культуры и спорта Алматинской области. Об этом сообщается на официальном сайте регионального департамента Агентства РК по противодействию коррупции.

О приговоре в отношении чиновника стало известно в ходе заседания Общественного совета Алматинской области, на котором обсуждали результаты антикоррупционного мониторинга по вопросам подушевого финансирования государственного спортивного и творческого заказа в рамках программы ArtSport.

По информации Антикоррупционной службы, 9 декабря был вынесен приговор главному специалисту Управления физической культуры и спорта Алматинской области.

Он признан виновным в получении взятки от предпринимателя в размере 400 тыс. тенге за положительное рассмотрение заявки поставщика для участия в государственном заказе подушевого финансирования по программе ArtSport.

Ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 12 млн тенге (30-кратный размер суммы взятки), а бизнесмен приговорен к штрафу в 800 тыс. тенге.

Кроме того, по предварительным расчетам, государством за 552 "мертвые души" в текущем году (с 1 января по октябрь месяцы) были оплачены бюджетные средства на сумму 75 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002889-glavnogo-spetsialista-upravleniya-fizkultury-i-sporta-osudili-za-vzyatku-v-almatinskoy-oblasti/