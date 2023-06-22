Работали ли по программе "АртСпорт" бывшие сутенеры, рассказал Досаев

Спорт. Иллюстративное фото: pixabay.com

Аким Алматы Ерболат Досаев во время брифинга на площадке СЦК ответил на вопрос, действительно ли выяснилось, что по программе "АртСпорт" работали бывшие сутенеры, передает корреспондент NUR.KZ.

Вчера депутат мажилиса Нартай Сарсенгалиев в парламенте заявил, якобы по программе "АртСпорт" детей тренировали бывшие сутенеры и секс-работницы.

"По всей стране зафиксировано 20 случаев, когда детей тренировали люди, имевшие судимость за создание притонов", - цитировало депутата издание BaigeNews.kz. В связи с этим сегодня на брифинге в СЦК журналисты попросили акима Алматы прокомментировать информацию.

"Они, видимо, место работы поменяли. На самом деле, в прошлом году акимат и прокуратура инициировали вопросы, связанные с "АртСпортом", и вот эти изменения, которые произошли - инициаторами были акимат города и лично я. Мы выделили более 20 млрд тенге на поддержку детей и было очевидно, что есть дыры.

Поэтому мы перешли на новые критерии, когда родители четко контролируют, куда их дети ходят, чем занимаются, выбирают секции. Это помогло порядок навести. Сегодня 65 тыс. детей зарегистрировались, также есть очередь.

Считаю, что у нас были большие дыры, которыми воспользовались недобросовестные граждане страны, чтобы заработать деньги. Просто их оформляли, потому что не было соответствующих требований", - рассказал аким.

Аким отметил, что в большинстве случаев дети не ходили в секции, так как такие тренеры просто числились как оказывающие услуги.

Напомним, в июле прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании кабмина подверг критике реализацию проекта "АртСпорт".

"На дополнительное спортивное и творческое образование были выделены средства по государственному заказу. Этот шаг увеличил количество детей, посещающих кружки и секции, до 70%. Я считаю, что это было стратегически правильное решение. Однако в год запуска проекта был допущен ряд недочетов. То есть были ошибки, связанные с финансовым вопросом и работой соответствующего портала ("АртСпорт"). Начались перерасходы средств, мошенничество, откровенное хищение", – заявил тогда президент.

Токаев поручил правительству и акимам совместно с общественностью совершенствовать проект.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025942-rabotali-li-po-programme-artsport-byvshie-sutenery-rasskazal-dosaev/