Новым iPhone пытались подкупить сотрудника ДУИС в Караганде

В Караганде осужденный, отбывающий условный срок за кражу, подозревается в попытке подкупа инспектора службы пробации новым iPhone, передает корреспондент NUR.KZ.

Осужденный, находившийся на учете у службы пробации, систематически нарушал условия отбывания наказания, и ему вместо условного срока грозило реальное лишение свободы.

Как сообщили в ДУИС, чтобы не сесть за решетку, 30-летний карагандинец решил подкупить инспектора службы пробации и предложил подарить ему новый iPhone. Взамен он попросил не направлять материалы о его нарушениях в суд, чтобы не усугублять его положения, и обеспечить ему полное покровительство.

Инспектор службы пробации доложил о попытке подкупа вышестоящему руководству. Чтобы доказать вину осужденного, его решили взять с поличным. Мужчину задержали в момент передачи взятки.

"Инспектором службы пробации Казыбекбийского района Караганды был подан рапорт о попытке дачи взятки от подучетного лица. Нами приняты соответствующие меры. В настоящее время проводится досудебное расследование. Сотрудник, принявший принципиальную позицию, будет представлен к поощрению", - сообщила начальник отдела по работе службы пробации ДУИС по Карагандинской области и по области Ұлытау, подполковник юстиции Анар Уменова.

На сегодняшний день по факту дачи взятки проводится досудебное расследование. Осужденному грозит новый срок - до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в начале февраля в Петропавловске по подозрению в получении взяток и организации незаконной миграции задержали бывшего полицейского. Сообщается, что задержанный - капитан полиции, работал инспектором отделения миграционной службы управления полиции Петропавловска.

В январе в Караганде за получение взятки от подчиненного в размере 53 тысяч тенге был осужден сотрудник полиции на транспорте. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 1 590 000 тенге. Также осужденный был пожизненно лишен права работать на государственной службе и специального звания "майор полиции".

А осенью в Западно-Казахстанской области возбудили уголовное дело в отношении гражданина Беларуси. По данным полиции, гражданин Беларуси нарушил ПДД и за непривлечение к административной ответственности предложил взятку стражам порядка в размере 2 тысяч рублей.