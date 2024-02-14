Массовую драку устроили подростки в Талдыкоргане

В Талдыкоргане подростки устроили массовую драку. В полиции установили участников и начато досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области Жетісу.

В Сети выложено фото с места происшествия, на котором видно большое скопление людей на проезжей части дороги, в том числе и патрульных.

В полиции региона корреспонденту NUR.KZ прокомментировали данный инцидент.

"Полицейские установили виновников драки. Среди участников конфликта пострадавших нет. С назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование", - сообщили в ведомстве.

Накануне сообщалось о том, что в Сети распространяется видео с участием подростков, одного из которых бьют кулаками и пинают по лицу. По данному факту правонарушителей и свидетелей доставили в отдел полиции. По заявлению отца 12-летнего пострадавшего школьника в отношении законного представителя подростка 2011 года рождения составлен административный протокол.

Ранее жительница одного из сел Мангистауской области заявила, что ее несовершеннолетнего сына с инвалидностью избила группа подростков. В Департаменте полиции Мангистауской области подтвердили, что сначала привлекли юношей к административному наказанию. Однако позже дело об избиении 14-летнего подростка переквалифицировали с административного на уголовное. В совершении преступления подозревают двух школьников 14 и 15 лет.

Также в соцсетях появилась информация, что в одном из детсадов Атырауской области малыши избили ребенка. По данному факту, как сообщили в полиции, назначена судебная-медицинская экспертиза. Полиция ведет допрос всех участников и начала всестороннее расследование.

В ноябре прошлого года жестокое избиение школьника сняли на видео в Экибастузе. Автор поста в Сети указывает, что жертвой стал сирота. В полиции сообщили, что конфликт произошел между несовершеннолетними 2009 и 2008 годов рождения. В отношении родителей несовершеннолетнего и других правонарушителей возбуждено административное производство по ст. 127 КоАП РК.