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Жестокое избиение школьника сняли на видео в Экибастузе

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Драка подростков
Драка подростков. Иллюстративное фото: Paul Bradbury/Getty Images

Жестокое избиение школьника сняли на видео в Экибастузе. Автор поста в Сети указывает, что жертвой стал сирота. Ситуацию прокомментировали в ДП Павлодарской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с избиением опубликовали в Instagram. На кадрах под одобряющие крики школьников один подросток наносит удары другому по животу, голове, валит его на землю. Все происходящее снимают на камеры.

"Это Экибастуз. Не в детях проблема, а в родителях, которые не воспитывают их. Так эта толпа “героев” мало того, что толпой нападают, так еще выбирают тех, кто не поднимет кипиш, у мальчика нет родителей, а на камеру снимать - это вообще низко", - пишет автор поста.

На ролик отреагировали в ДП Павлодарской области и пояснили, что инцидент произошел 6 ноября 2023 года.

"Конфликт произошел между несовершеннолетними 2009 и 2008 годов рождения. В отношении родителей несовершеннолетнего и других правонарушителей возбуждено административное производство по ст.127 КоАП РК. Проведен Совет профилактики по месту учебы несовершеннолетних. Материалы по данному факту направлены на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Экибастуза", - сообщили в ведомстве.

В отделе образования Экибастуза добавили, что пострадавший мальчик в больницу не обращался и заявление в полицию не поступало. Конфликт произошел между учениками школ №6 и №10.

Отметим, что согласно ст.127 КоАП РК неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей (34 500 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2047321-zhestokoe-izbienie-shkolnika-snyali-na-video-v-ekibastuze/

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