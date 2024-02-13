"Возникли разногласия": избиение подростка попало на видео в Атырау

В Сети распространяется видео с участием подростков, одного из которых бьют кулаками и пинают по лицу. Данный инцидент прокомментировали в департаменте полиции Атырауской области, передает NUR.KZ.

В Сети опубликовано видео с участием нескольких подростков. Действие, как можно предположить, происходит в стенах школы. В тот момент, когда один из ребят одевается, другой наносит ему сперва удар кулаком по лицу, а потом - и ногой.

Данный инцидент прокомментировали в местном департаменте полиции. Конфликт, по данным ведомства, произошел накануне, 12 февраля.

"12 февраля около 18:00 в школе произошел конфликт между подростками. В ходе осмотра камер видеонаблюдения выяснилось, что между подростками 2011 года рождения возникли разногласия. При мониторинге социальной сети установлено, что распространилась видеозапись данного правонарушения.

По данному факту правонарушителей и свидетелей доставили в отдел полиции. По заявлению отца 12-летнего пострадавшего школьника в отношении законного представителя подростка 2011 года рождения составлен административный протокол по ч. 1 ст. 127 КоАП РК, назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении полиции в Instagram.

Также, по данным ведомства, сегодня совместно с руководителями департамента и городского управления полиции для учащихся данной школы была проведена разъяснительная работа по профилактике правонарушений среди подростков.

Добавим, что согласно ст.127 КоАП РК неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей (34 500 тенге).

Ранее жительница одного из сел Мангистауской области заявила, что ее несовершеннолетнего сына с инвалидностью избила группа подростков. В Департаменте полиции Мангистауской области подтвердили, что сначала привлекли юношей к административному наказанию. Однако позже дело об избиении 14-летнего подростка переквалифицировали с административного на уголовное. В совершении преступления подозревают двух школьников 14 и 15 лет.

Также в соцсетях появилась информация, что в одном из детсадов Атырауской области малыши избили ребенка. По данному факту, как сообщили в полиции, назначена судебная-медицинская экспертиза. Полиция ведет допрос всех участников и начала всестороннее расследование.

В ноябре прошлого года жестокое избиение школьника сняли на видео в Экибастузе. Автор поста в Сети указывает, что жертвой стал сирота. В полиции сообщили, что конфликт произошел между несовершеннолетними 2009 и 2008 годов рождения. В отношении родителей несовершеннолетнего и других правонарушителей возбуждено административное производство по ст.127 КоАП РК.