Подростка с инвалидностью избили сверстники в Мангистау

Жительница одного из сел Мангистауской области заявила, что ее несовершеннолетнего сына с инвалидностью избила группа подростков. В полиции прокомментировали инцидент.

Как пишет Lada.kz со слов матери, в сентябре прошлого года ее сына избила группа ребят. Тогда после полученных травм у подростка начались судорожные припадки, ему поставили диагноз "Эпилепсия 2 степени" и присвоили третью группу инвалидности.

Недавно мальчик снова подвергся нападению.

"Я не знаю, возможно, это одни и те же люди. По тому эпизоду так и не были наказаны виновные. Разбирательства продолжаются. И вот новое нападение. Оно произошло в субботу, 20 сентября, около 06:30. Сын с другом стояли у местного магазина, а эти пацаны, их было, по словам сына, где-то 8-10 человек, стали его избивать", - рассказала женщина.

Она отметила, что избивавших подростка парней уже установили, однако полиция так и не завела уголовного дела - на них лишь составили административный протокол за мелкое хулиганство.

"Судебно-медицинская экспертиза еще не назначена. Мы хотим справедливости и безопасности", - говорят родители пострадавшего мальчика.

В пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области изданию inAktau подтвердили, что сначала привлекли юношей к административному наказанию. Однако позже дело об избиении 14-летнего подростка переквалифицировали с административного на уголовное.

В совершении преступления подозревают двоих школьников 14 и 15 лет.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняется тяжесть полученных травм. Данный факт зарегистрирован по статье 293 УК РК (Хулиганство). Иные сведения не разглашаются в интересах следствия", - сообщили изданию в ведомстве.

Отметим, что, согласно статье 293 УК РК, хулиганство – это особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.

Оно наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Если преступление было совершенно группой лиц по предварительному сговору, либо с сопротивлением представителю власти, либо неоднократно, то оно наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17,2 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

При применении любого вида оружия срок наказания возрастает до 3-7 лет, а в случае, если хулиганство было совершенно в составе ОПГ, виновным грозит от 5 до 7 лет колонии.