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Главу отдела образования задержали в СКО

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Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: Hirkophoto/Getty Images

В Северо-Казахстанской области задержали руководителя отдела образования Тимирязевского района. Его подозревают в получении взятки в размере 1,2 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщил первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы по Северо-Казахстанской области Айдос Жунисов, в районе проводился капитальный ремонт двух школ. Взятка была дана за беспрепятственное подписание акта выполненных работ.

"Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской расследуется уголовное дело в отношении руководителя отдела образования Тимирязевского района по подозрению в получении взятки в сумме 1,2 млн тенге от посредника подрядной организации, которая осуществляла строительные работы в данном районе. Подозреваемые - и взяткодатель, и взяткополучатель - с санкции следственного суда взяты под стражу", - прокомментировал Айдос Жунисов.

Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК в интересах следствия не разглашается.

Наказание за получение взятки в Казахстане

Согласно ст.366 УК РК:

1. Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

1-1. То же деяние, совершенное сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, или судьей, наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до шести лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

2. Деяния, предусмотренные частями первой и 1-1 настоящей статьи, совершенные в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие) наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1 или второй настоящей статьи, если они совершены: 

1) путем вымогательства; 

2) группой лиц по предварительному сговору;

3) в крупном размере; 

4) неоднократно, –

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой, а равно в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2057018-glavu-otdela-obrazovaniya-zaderzhali-v-sko/

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