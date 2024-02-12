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Задержан казахстанец, подозреваемый в нападении на граждан Сингапура (видео)

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Полицейский надевает наручники задержанному
Задержанный. Иллюстративное фото: pixabay.com

В МВД рассказали о задержании лиц, находящихся в уголовном розыске. Среди задержанных - подозреваемый в нападении на граждан Сингапура, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство.

Как сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz, с начала года оперативными службами МВД задержано более 300 человек, объявленных в розыск по подозрению в совершении преступлений, установлено местонахождение свыше 200 лиц, пропавших без вести.

В Алматинской области полицейские задержали гражданина С. М., который, по версии следствия, в конце 2023 года в Алматы в составе группы по предварительному сговору напал на граждан Сингапура и завладел деньгами в сумме более 3 млн тенге и 13 тысяч долларов США. Соучастники разыскиваемого были задержаны ранее.

В одном из поселков Павлодарской области правоохранители задержали мужчину, находившегося с 2011 года в международном розыске за убийство.

В Туркестанской области полиция задержала гражданина Узбекистана, 10 лет находившегося в международном розыске. Разыскиваемого иностранца арестовали при пересечении границы на пограничном посту "Жибек жолы" в Сарыагашском районе.

"Мужчина находился в розыске с 2014 года за совершение убийства в городе Иркутск Российской Федерации. Сотрудниками оперативных подразделений МВД в Шымкенте задержан еще один узбекистанец, разыскиваемый правоохранителями соседнего государства за мошенничество", – рассказал заместитель начальника управления департамента криминальной полиции МВД РК Жангелди Табилов.

Напомним, о нападении на граждан Сингапура в Алматы сообщалось в начале января. В полиции рассказали, что в канун нового года в дом, арендованный иностранцами, ворвались пять человек и, угрожая игрушечным пистолетом, забрали у них в общей сложности порядка 10 млн тенге. Пятерых подозреваемых удалось задержать еще в январе.

Напомним, в январе в Павлодарской области задержали гражданина Таджикистана, значившегося в международном розыске. Сообщалось, что его этапируют в Россиию, где он проходит подозреваемым в деле об убийстве.

В конце 2023 года казахстанца, разыскиваемого за создание финансовой пирамиды, задержали в Бишкеке. Его удалось обнаружить при помощи камер наружного видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Задержанного заключили под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2060397-zaderzhan-kazahstanets-podozrevaemyy-v-napadenii-na-grazhdan-singapura/

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