На иностранцев напали с игрушечным пистолетом в канун Нового года в Алматы (видео)

Граждане Сингапура стали жертвами разбойного ограбления в Алматы - в канун нового года на них напали пять человек с пистолетом и отобрали деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz, пятеро неизвестных ворвались в дом, арендованный гражданами Сингапура, и под угрозой пистолетов потребовали отдать им их сбережения. Добычей преступников стали свыше 3 млн тенге и 13 тысяч долларов США, то есть еще 5,9 млн тенге.

Полиция создала специальную следственно-оперативную группу и задержала подозреваемых. Ими оказались пять жителей Алматинской области 1999, 2001 и 2003 годов рождения.

"Основной организатор преступления, он же наводчик - гражданин Т. - ранее был судим за ограбление. К слову, он работал с потерпевшими и знал об их доходах.

Оперативным путем удалось восстановить хронологию криминального события и весь подготовительный процесс. Не последнюю роль в этом сыграли системы видеонаблюдения.

Вещественные доказательства, в том числе два игрушечных пистолета, изъяты", - сообщил заместитель начальника ДП Алматы Дидар Аханов.

Подозреваемых водворили в изолятор временного содержания ДП, а иностранцы поблагодарили казахстанских полицейских за профессионализм.

"Нас сильно напугали. Сотрудники полиции - молодцы. Так быстро поймали преступников. Хотелось бы выразить им от себя лично и от лица нашей страны огромную благодарность", - сказала одна из потерпевших.

Наказание за разбой в Казахстане

Согласно статье 192 УК РК:

1. Разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества.

2. Разбой, совершенный:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) исключен;

4) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;

5) с причинением тяжкого вреда здоровью, –

наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

3. Разбой, совершенный:

1) с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего;

2) с целью хищения имущества в крупном размере;

3) неоднократно;

4) с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, –

наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.