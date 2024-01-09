Разыскиваемого за убийство в России задержали в Экибастузе

Разыскиваемого гражданина Таджикистана задержали в Павлодарской области. Он будет экстрадирован в Российскую Федерацию, где является подозреваемым в совершении убийства, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, скрывавшегося от правосудия гражданина Республики Таджикистан задержали в Экибастузе.

Согласно документам уголовного дела, постановлением органа следствия Российской Федерации мужчина объявлен в розыск. Суд в Челябинске в отношении него заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

"Мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пп. "ж", "и" ч.2 ст.105 "Убийство, совершенное группой лиц, из хулиганских побуждений", ч.2 ст.213 "Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору" УК РК. Сотрудниками отдела специального учета СИЗО подготовлены необходимые документы. В настоящее время подозреваемый содержится под экстрадиционным арестом в учреждении №63 в Павлодарской области", - рассказал начальник учреждения №63 Павлодара Берик Рахимов.

Отметим, что правовое сотрудничество в сфере экстрадиции между Казахстаном и Россией осуществляется на основании Конвенции "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" от 07.10.2002 года. То есть государства несут взаимные обязательства по выдаче лиц, находящихся в розыске за преступления, влекущие выдачу.

"Мужчина является уроженцем и гражданином Республики Таджикистан, что не препятствует его выдаче в Российскую Федерацию. В ближайшее время он будет этапирован в РФ для проведения дальнейших следственных действий и решения суда", - отметили в МВД.

В декабре прошлого года стало известно, что Казахстан собирается экстрадировать в Россию хакера Никиту Кислицина, в отношении которого на родине завели уголовное дело. Российская сторона направила соответствующий запрос в Казахстан в июне. К концу 2023 года федеральной службе исполнения наказаний поручили принять и доставить обвиняемого в РФ.

Ранее казахстанца, подозреваемого в незаконном культивировании и хранении наркотических средств в крупном размере с целью сбыта, экстрадировали из Турции.

А в сентябре из Турции в Казахстан экстрадировали мужчину, которого подозревают в мошенничестве на 1 миллиард тенге. Мужчина числился в международном розыске с 2014 года.