Казахстанца, разыскиваемого за создание финпирамиды, задержали в Бишкеке

Разыскиваемого казахстанца удалось обнаружить в Бишкеке при помощи камер наружного видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД Кыргызстана.

По данным МВД Кыргызстана, система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц идентифицировала мужчину как человека, находящегося в розыске за создание и руководство финансовой пирамидой.

"В последние дни декабря 2023 года в городе Бишкеке камеры зафиксировали гражданина Казахстана О. А., объявленного в розыск управлением полиции Медеуского района города Алматы по статье 217 "Создание и руководство финансовой пирамидой" УК РК. Мера пресечения - арест", - говорится в сообщении ведомства.

Задержанный в Бишкеке казахстанец. Фото: kabar.kg

Сообщается, что в Казахстане в апреле 2021 года пострадавшие вкладчики обратились с коллективным заявлением в полицию по поводу деятельности трех компаний, называя их финансовой пирамидой. Эти компании позиционировали себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций.

"Вышеуказанный задержанный гражданин О. А., являющийся уроженцем Алматы, также подозревается в создании и руководстве финансовой пирамидой. Когда начали задерживать лидеров этого "проекта", имитирующего выгодные инвестиции, ему удалось скрыться", - отмечается в сообщении.

Речь, как заверили в МВД, идет о незаконном привлечении денежных средств вкладчиков в размере нескольких миллиардов тенге. Кроме того, в целях увеличения потока поступающих денежных средств в деятельность финансовых пирамид привлекались известные блогеры.

Задержанный в Бишкеке разыскиваемый гражданин О. А., уроженец Алматы, заключен под стражу.

Напомним, в мае прошлого года АФМ опубликовало расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды. Отмечалось, что сделано это для того, чтобы каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, мог проверить надежность компании. Со списком организаций можно ознакомиться здесь.

Мы также сообщали, что казахстанцы стали намного чаще попадать в ловушку финансовых пирамид. За 7 месяцев 2023 года жертв стало в три раза больше.

О том, можно ли в Казахстане вернуть деньги, вложенные в финпирамиду, мы писали здесь.

Финансовая пирамида, как сообщается на сайте eGov.kz, – это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Особенностью финансовой пирамиды является обещание быстрых и легких денег. Они часто позиционируют себя как инвестиционное предприятие, предлагают, к примеру, приобрести акции и облигации, обещают вкладывать деньги в высокодоходное строительство, в золотодобычу или в сверхэффективное производство. Придумывают громкие и привлекательные слоганы в рекламной кампании: интернет-компания, инновационный проект, криптовалюты, жилищные кооперативы, золото, социальные сети.