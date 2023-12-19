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Более 100 млн тенге получила казахстанка за несуществующий сахар

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Наручники и сахар
Сахар и наручники. Иллюстративное фото: Hleb Usovich / Getty Images

Женщина продала несуществующий сахар на сумму свыше 100 млн тенге, обманув почти 300 жителей Усть-Каменогорска. За это ее приговорили к 5 годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на суды Восточно-Казахстанской области.

Как сообщается на официальной странице судов Восточно-Казахстанской области в Insagram, под предлогом поставки сахара женщина похитила деньги жителей Усть-Каменогорска.

"В период с июня по июль 2022 года женщина, воспользовавшись временными перебоями поставки сахара, не имея продукции и реальной возможности ее приобретения, выставила в статусе своего абонентского номера в мессенджере WhatsApp объявления о реализации сахара по цене ниже рыночной - по 480 тенге за килограмм с условием 100% предоплаты, таким образом похитила денежные средства 289 жителей города Усть-Каменогорска", - отметили в суде.

В результате действий подсудимой потерпевшие потеряли более 102 миллионов тенге.

Было возбуждено уголовное дело по п.2 ч.4 ст.190 УК РК (Мошенничество, совершенное в отношении двух и более лиц, неоднократно, в особо крупном размере).

Вина подсудимой была подтверждена показаниями потерпевших, свидетелей, банковскими выписками, вещественными доказательствами.

Учитывая мнение потерпевших, отсутствие возмещения ущерба, суд признал женщину виновной и назначил ей 5 лет лишения свободы.

Гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба были удовлетворены. Приговор не вступил в законную силу.

Отметим, что согласно п.2 ч.4 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Ранее продававшего несуществующий сахар алматинца приговорили к принудительному труду. Как установил суд, в апреле 2022 года мужчина, придя в торговый центр, предложил потерпевшим купить 17 мешков сахара по низкой цене. Торговцы поверили предложению и перевели деньги на его счет, но никакого сахара не получили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2051413-bolee-100-mln-tenge-poluchila-kazahstanka-za-nesuschestvuyuschiy-sahar/

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