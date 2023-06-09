Сдавал несуществующие квартиры, пока сидел в тюрьме: мошеннику вынесли приговор в Астане

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Мужчину в Астане признали виновным по 12-ти эпизодам мошенничества. Их он совершил, пока отбывал наказание за тяжкое преступление, сообщается на официальном сайте столичного суда.

По данным суда, гражданин П., отбывая наказание в виде лишения свободы за тяжкое преступление, обманывал пользователей Сети. Сообщается, что на одном из популярных сайтов он выставлял объявления о сдаче в аренду несуществующих квартир в Астане и Караганде.

"Потерпевшие, поверив объявлениям П., перечисляли на банковские счета, указанные П., денежные средства в качестве предоплаты за аренду.

В результате противоправных действий П., двенадцати потерпевшим причинен имущественный вред в пределах от 10 000 до 250 000 тенге", – говорится в сообщении.

Дело рассматривалось по пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК – мошенничество, совершенное неоднократно.

Санкция указанной статьи предусматривает назначение наказания в виде ограничения свободы сроком от 3 до 7 лет либо лишения свободы на тот же срок.

Подчеркивается, что П. вину в предъявленном обвинении полностью признал, раскаялся и просил суд назначить минимальное наказание.

Также, по данным суда, вину П. подтвердили собранные по делу доказательства.

Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами судом признано признание вины и чистосердечное раскаяние. Отягчающим обстоятельством суд признал рецидив преступлений.

"Приговором суда П. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 4 части 3 статьи 190 УК РК с назначением наказания в виде лишения свободы на 4 года, окончательно с применением статьи 60 УК РК по совокупности приговоров на 4 года 6 месяцев лишения свободы, в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. В действиях П. судом признан рецидив преступлений", – говорится в приговоре суда.

Также отмечается, что гражданские иски потерпевших о возмещении имущественного вреда были удовлетворены в полном объеме, в их пользу взысканы соответствующие суммы.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Добавим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением/лишением свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере, в отношении нескольких человек или неоднократно, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2024140-sdaval-nesuschestvuyuschie-kvartiry-poka-sidel-v-tyurme-moshenniku-vynesli-prigovor-v-astane/