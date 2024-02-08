Директора школы в Атырау обвинили в нецензурной брани, но уволили за другое

В Атырау уволили директора школы на фоне появления аудиозаписи, на которой она использует бранные слова. Однако поводом для увольнения послужило совсем другое, передает "Ак Жайык".

Как сообщает издание, на днях в социальных сетях появилась аудиозапись с нецензурной бранью, исходящей якобы от директора одной из школ Атырау в адрес неизвестного.

Как выяснилось, директор учебного заведения уже уволена. Однако причиной этому послужил не мат - ситуацию разъяснили в областном управлении образования.

"Атырауское областное управление образования сообщает, что в соответствии с пп. 5 п. 3 статьи 45 Закона Республики Казахстан "Об образовании" 4 января 2024 года директор школы имени Амандосова освобождена от должности за злоупотребление своими служебными полномочиями по управлению финансами вверенной ей школы и безответственное отношение к своим обязанностям", - отметили в управлении образования.

По информации руководителя городского отдела образования Айнагуль Дуйсекеновой, в данный момент идет следствие, а директор освобождена от должности по представлению Агентства РК по противодействию коррупции после проведенного аудита.

"Когда это дело завели, меня еще не было на должности руководителя: я была назначена в августе… следовательно, дело было заведено ранее", - рассказала Айнагуль Дуйсекенова.

Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции отказалось прокомментировать ситуацию. Как отметили в Антикоре, в соответствии с ч. 1 ст. 19 Уголовно-процессуального кодекса РК каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Напомним, что в январе в Атырауской области в отношении руководителя отдела образования Жылыойского района началось досудебное расследование по факту получения взятки. Судом Атырау подозреваемому санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста.

В начале года в Антикоре рассказали о приговоре суда в отношении директора и бухгалтеров общеобразовательной школы №122 в Алматы за хищение более 240 млн тенге. Бюджетные деньги в образовательном учреждении похищались путем перечисления заработной платы на счета "мертвых душ" и начисления сверхустановленной зарплаты на карточные счета осужденных. Суд приговорил директора и одну из бухгалтеров к семи с половиной годам лишения свободы, а второго бухгалтера - к семи годам лишения свободы.

А осенью в Атырауской области задержали директора городской поликлиники. Он подозревался в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Специализированным следственным судом подозреваемому санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.