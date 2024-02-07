Очередную незаконную пристройку кафе начали сносить в Алматы (фото)

В Алматы сегодня начали сносить пристройку к кафе, которая по решению суда была признана незаконной, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По информации ведомства, сегодня, 7 февраля, начат снос пристройки к кафе Degirmen, расположенной по проспекту Достык, 40/1.

"Она признана незаконной по решению суда. Точка сети общепита расположилась в пристройке, возведенной без разрешительной документации", – рассказали в акимате.

Снос незаконной пристройки. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Отмечается, что 19 июня прошлого года управлением по фактам нарушений приняты меры в отношении ТОО "АЛА кафе" по части 1 статьи 322 и статье 319 КоАП РК.

Затем 20 июля специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям признал пристройку незаконной, однако ответчиком была подана апелляционная жалоба.

Снос незаконной пристройки. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Снос незаконной пристройки. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Постановлением Алматинского городского суда от 14 декабря решение первой инстанции оставлено без изменения.

Напомним, в ноябре прошлого года сообщалось, что в Алматы по решению суда снесут незаконные постройки. Еще по оставшимся десяткам объектов проходят судебные разбирательства.

Также случаи незаконного строительства торговых помещений раскрыли на территории ряда рынков в Алматы во время внеплановой проверки.

А в декабре в Алматы по решению суда начали сносить незаконный жилой комплекс KHAN, расположенный по улице Витебская.