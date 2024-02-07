Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Очередную незаконную пристройку кафе начали сносить в Алматы (фото)

Опубликовано:

Снос незаконной пристройки
Снос незаконной пристройки. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы сегодня начали сносить пристройку к кафе, которая по решению суда была признана незаконной, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По информации ведомства, сегодня, 7 февраля, начат снос пристройки к кафе Degirmen, расположенной по проспекту Достык, 40/1.

"Она признана незаконной по решению суда. Точка сети общепита расположилась в пристройке, возведенной без разрешительной документации", – рассказали в акимате.

Снос незаконной пристройки
Снос незаконной пристройки. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Отмечается, что 19 июня прошлого года управлением по фактам нарушений приняты меры в отношении ТОО "АЛА кафе" по части 1 статьи 322 и статье 319 КоАП РК.

Затем 20 июля специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям признал пристройку незаконной, однако ответчиком была подана апелляционная жалоба.

Снос незаконной пристройки
Снос незаконной пристройки. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Снос незаконной пристройки
Снос незаконной пристройки. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Постановлением Алматинского городского суда от 14 декабря решение первой инстанции оставлено без изменения.

Напомним, в ноябре прошлого года сообщалось, что в Алматы по решению суда снесут незаконные постройки. Еще по оставшимся десяткам объектов проходят судебные разбирательства.

Также случаи незаконного строительства торговых помещений раскрыли на территории ряда рынков в Алматы во время внеплановой проверки.

А в декабре в Алматы по решению суда начали сносить незаконный жилой комплекс KHAN, расположенный по улице Витебская.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2059683-ocherednuyu-nezakonnuyu-pristroyku-nachali-snosit-v-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.