Очередную незаконную пристройку кафе начали сносить в Алматы (фото)
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В Алматы сегодня начали сносить пристройку к кафе, которая по решению суда была признана незаконной, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.
По информации ведомства, сегодня, 7 февраля, начат снос пристройки к кафе Degirmen, расположенной по проспекту Достык, 40/1.
"Она признана незаконной по решению суда. Точка сети общепита расположилась в пристройке, возведенной без разрешительной документации", – рассказали в акимате.
Отмечается, что 19 июня прошлого года управлением по фактам нарушений приняты меры в отношении ТОО "АЛА кафе" по части 1 статьи 322 и статье 319 КоАП РК.
Затем 20 июля специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям признал пристройку незаконной, однако ответчиком была подана апелляционная жалоба.
Постановлением Алматинского городского суда от 14 декабря решение первой инстанции оставлено без изменения.
Напомним, в ноябре прошлого года сообщалось, что в Алматы по решению суда снесут незаконные постройки. Еще по оставшимся десяткам объектов проходят судебные разбирательства.
Также случаи незаконного строительства торговых помещений раскрыли на территории ряда рынков в Алматы во время внеплановой проверки.
А в декабре в Алматы по решению суда начали сносить незаконный жилой комплекс KHAN, расположенный по улице Витебская.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2059683-ocherednuyu-nezakonnuyu-pristroyku-nachali-snosit-v-almaty/