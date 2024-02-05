Нападение мужчины на детей в ЖК Астаны прокомментировали в МВД

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса прокомментировал инцидент с нападением мужчины на детей в одном из жилых комплексов Астаны, передает корреспондент NUR.KZ.

"Возбудили дело, он будет привлечен к ответственности", - сказал Игорь Лепеха.

По словам вице-министра, в рамках уголовного дела правоохранителям предстоит установить, как себя чувствовал мужчина в момент нападения на детей.

Игорь Лепеха также прокомментировал практику публичного прошения прощения.

"Если он хочет попросить прощения, то почему мы должны лишать его этого права. Но это ни в коей мере не смягчает его ответственности. (Выкладывают такое видео – прим.ред.), чтобы показать, в первую очередь, что мы этого человека задержали. Показать, что он изобличен и осознал свою вину, как минимум", - заявил спикер.

Ранее сообщалось о том, что в одном из жилых комплексов столицы мужчина напал на маленьких детей - на камеры видеонаблюдения попало, как он бьет их. В полиции прокомментировали кадры.

Позже стало известно о том, что детей, на которых напали в жилом комплексе Астаны вчера, после случившегося сразу доставили в больницу. К вечеру всех отпустили домой.