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Нападение мужчины на детей в ЖК Астаны прокомментировали в МВД

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Нападение на детей в ЖК Астаны
Нападение на детей в ЖК Астаны. Кадр из видео: t.me/nkorganbekova

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса прокомментировал инцидент с нападением мужчины на детей в одном из жилых комплексов Астаны, передает корреспондент NUR.KZ.

"Возбудили дело, он будет привлечен к ответственности", - сказал Игорь Лепеха.

По словам вице-министра, в рамках уголовного дела правоохранителям предстоит установить, как себя чувствовал мужчина в момент нападения на детей.

Игорь Лепеха также прокомментировал практику публичного прошения прощения.

"Если он хочет попросить прощения, то почему мы должны лишать его этого права. Но это ни в коей мере не смягчает его ответственности. (Выкладывают такое видео – прим.ред.), чтобы показать, в первую очередь, что мы этого человека задержали. Показать, что он изобличен и осознал свою вину, как минимум", - заявил спикер.

Ранее сообщалось о том, что в одном из жилых комплексов столицы мужчина напал на маленьких детей - на камеры видеонаблюдения попало, как он бьет их. В полиции прокомментировали кадры.

Позже стало известно о том, что детей, на которых напали в жилом комплексе Астаны вчера, после случившегося сразу доставили в больницу. К вечеру всех отпустили домой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2059243-napadenie-muzhchiny-na-detey-v-zhk-astany-prokommentirovali-v-mvd/

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