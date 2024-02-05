Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Детей, на которых напали в астанинском ЖК, доставили в больницу

Опубликовано:

Нападение на детей в ЖК Астаны
Нападение на детей в ЖК Астаны. Кадр из видео: t.me/nkorganbekova

Детей, на которых напали в жилом комплексе Астаны вчера, после случившегося сразу доставили в больницу. К вечеру всех отпустили домой, передает NUR.KZ со ссылкой на управление образования столицы.

Ранее в соцсетях распространилось видео, снятое в одном из ЖК Астаны. На кадрах видно, что в подъезде стоят три мальчика. К ним подходит мужчина, который наносит удар сначала одному ребенку, потом другому, а третьего хватает за горло.

Как рассказали в управлении образования столицы, инцидент произошел 4 февраля в 14:57.

Сообщается, что отец одного из несовершеннолетних после случившегося немедленно вызвал скорую помощь. Вместе с родителями детей доставили в детскую городскую больницу. К вечеру всех отпустили домой.

К слову, полиция задержала 30-летнего подозреваемого, в его отношении возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

Согласно статье 293 УК РК, хулиганство наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 5 тыс. МРП (18,4 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам до 1200 часов;
  • либо ограничением или лишением свободы до 7 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2059156-detey-na-kotoryh-napali-v-astaninskom-zhk-dostavili-v-bolnitsu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.