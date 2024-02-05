Детей, на которых напали в астанинском ЖК, доставили в больницу

Детей, на которых напали в жилом комплексе Астаны вчера, после случившегося сразу доставили в больницу. К вечеру всех отпустили домой, передает NUR.KZ со ссылкой на управление образования столицы.

Ранее в соцсетях распространилось видео, снятое в одном из ЖК Астаны. На кадрах видно, что в подъезде стоят три мальчика. К ним подходит мужчина, который наносит удар сначала одному ребенку, потом другому, а третьего хватает за горло.

Как рассказали в управлении образования столицы, инцидент произошел 4 февраля в 14:57.

Сообщается, что отец одного из несовершеннолетних после случившегося немедленно вызвал скорую помощь. Вместе с родителями детей доставили в детскую городскую больницу. К вечеру всех отпустили домой.

К слову, полиция задержала 30-летнего подозреваемого, в его отношении возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

Согласно статье 293 УК РК, хулиганство наказывается: