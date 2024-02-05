Мужчина напал на детей в ЖК Астаны

В одном из жилых комплексов столицы мужчина напал на двоих маленьких детей - на камеры видеонаблюдения попало, как он бьет одного из них. В полиции прокомментировали кадры.

Видеоролик опубликовал Telegram-канал Korganbekova VIBE.

На кадрах видно, что в подъезде стоят три мальчика. К ним подходит мужчина, который наносит удар сначала одному ребенку, потом другому, а третьего хватает за горло.

По данным автора публикации, видео было снято вчера, 4 февраля.

"Какой-то неадекват зашел, одного ребенка просто так ударил, второго пнул, третьего душить начал. Судя по моей информации, отец одного из мальчиков приступил к действиям по поиску урода. Заявления в полицию уже поданы. Ждем информацию от правоохранительных органов", - говорится в публикации.

Позже в Департаменте полиция Астаны изданию Zakon.kz сообщили, что задержали 30-летнего подозреваемого. Против него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Согласно статье 293 УК РК, хулиганство – это особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.

Оно наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (7,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

При этом то же деяние, если оно:

совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка;

совершено неоднократно;

совершено на борту воздушного, речного, морского судна, железнодорожного транспорта, –

наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (18,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

"Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок", – говорится в тексте УК РК.

Кроме того, деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.