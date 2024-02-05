"Все они известны пофамильно": МВД о подозреваемых в изнасиловании восьмиклассницы в Астане

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса рассказал, каков статус дела об изнасиловании восьмиклассницы в Астане, передает NUR.KZ.

Журналисты напомнили, что ранее министр внутренних дел страны сообщал о том, что по делу об изнасиловании восьмиклассницы в Астане задержаны четверо несовершеннолетних. И поинтересовались, какова ситуация на сегодня.

"Установили, задержали. Все они известны пофамильно. Больше ничего не могу сказать", - заявил Игорь Лепеха.

Напомним, о насилии в отношении девочки в столице ранее сообщила детский омбудсмен Динара Закиева: по ее данным, это произошло 17 января. Данный факт также подтвердили в Департаменте полиции Астаны, сообщив, что начато досудебное расследование по части 4 статьи 121 УК РК.

В МВД сообщили, что задержаны четверо несовершеннолетних. Также эту ситуацию прокомментировали в Минпросвещения.