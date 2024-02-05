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"Все они известны пофамильно": МВД о подозреваемых в изнасиловании восьмиклассницы в Астане

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Женщина плачет лежа в постели
Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса рассказал, каков статус дела об изнасиловании восьмиклассницы в Астане, передает NUR.KZ.

Журналисты напомнили, что ранее министр внутренних дел страны сообщал о том, что по делу об изнасиловании восьмиклассницы в Астане задержаны четверо несовершеннолетних. И поинтересовались, какова ситуация на сегодня.

"Установили, задержали. Все они известны пофамильно. Больше ничего не могу сказать", - заявил Игорь Лепеха.

Напомним, о насилии в отношении девочки в столице ранее сообщила детский омбудсмен Динара Закиева: по ее данным, это произошло 17 января. Данный факт также подтвердили в Департаменте полиции Астаны, сообщив, что начато досудебное расследование по части 4 статьи 121 УК РК.

В МВД сообщили, что задержаны четверо несовершеннолетних. Также эту ситуацию прокомментировали в Минпросвещения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2059238-vse-oni-izvestny-pofamilno-mvd-o-podozrevaemyh-v-iznasilovanii-vosmiklassnitsy-v-astane/

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