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Групповое изнасилование школьницы в Астане прокомментировали в Минпросвете

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Кукла лежит на сене
Кукла. Иллюстративное фото: Uma Shankar sharma/Getty Images

Вице-министр просвещения Наталья Жумадильдаева в кулуарах сената прокомментировала информацию об изнасиловании школьницы в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Хочу сказать, что, если любое правонарушение попадает в орбиту правового исследования, уже никто не имеет права до официального вынесения решения и обвинения лиц распространять эту информацию. Поэтому, как только в правовом поле четко будут определены виновные люди и зона ответственности, то после этого мы сможем комментировать такие вопросы", - сообщила вице-министр.

На замечание журналистов о том, что, вероятно, нужно учить детей и тому, как вести себя в такой ситуации, Наталья Жумадильдаева предположила, что у девочки, скорее всего, был телефон.

"И если вернуться к той норме правового поля, (запрет на телефон - прим. ред.) распространяется только на урок, а в любое другое время, если у ребенка есть телефон, то он им может пользоваться. Что касается насилия над детьми - бытового, сексуального, буллинга, морального - в этом направлении с нашей стороны ведется очень большая работа, разработан большой комплексный план, алгоритмы поведения и для учащихся: и для воспитателей, и для педагогов.

И мы предлагаем и родителям тот алгоритм, который должен у них быть. На сегодня, безусловно, как орган, который формирует госполитику, в том числе, который должен сформировать политику по обеспечению безопасности детей, в нормативно-правовом поле мы это делаем", - говорит вице-министр.

Она добавила, что вопрос насилия касается в первую очередь и семейного воспитания.

"И если у нас в целом будет формироваться госполитика - и в обществе, и в семье - нулевая терпимость к любому насилию, тогда, безусловно, мы от этих вопиющих фактов уйдем", - рассказала Жумадильдаева.

Ранее журналист также подметил, что чиновница спокойным тоном говорит о тайне следствия, несмотря на то, что произошла серьезная трагедия. Вице-министр прокомментировала и этот момент.

"Обвинять меня в том, что я говорю спокойным голосом - от того, что я буду кричать, ситуацию я не изменю… ситуация меняется совместно: мы вырабатываем алгоритмы, правила, программы, разъясняем, доводим до каждого… а правовое поле каждого гражданина нашей республики - соблюдать правила. Это зона ответственности каждого из нас, и к этому мы должны идти.

Если у меня есть совесть, я никогда не переступлю ни законов, которые прописаны на бумаге, ни общечеловеческих законов, которым научила мама - не укради, не обмани и так далее", - заключила Жумадильдаева.

Напомним, о насилии в отношении девочки в столице ранее сообщила детский омбудсмен Динара Закиева: по ее данным, это произошло 17 января. Данный факт также подтвердили в Департаменте полиции Астаны, сообщив, что начато досудебное расследование по части 4 статьи 121 УК РК.

В МВД сообщили, что задержаны четверо несовершеннолетних.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058635-gruppovoe-iznasilovanie-shkolnitsy-v-astane-prokommentirovali-v-minprosvete/

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