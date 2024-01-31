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Два подростка устроили поножовщину в школе Усть-Каменогорска

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Мужчина держит нож в руке
Мужчина с ножом. Иллюстративное фото: MrKornFlakes/Getty Images

В одной из школ Усть-Каменогорска произошла ссора между двумя учениками, в ходе которой были ранены они оба. Полиция начала досудебное расследование, передает телеканал "Астана".

По данным телеканала, между двумя подростками завязался конфликт в одной из школ Усть-Каменогорска.

В ходе словесной перепалки старшеклассник достал складной сувенирный нож и ударил обидчика, но и сам оказался ранен. У одного порез руки, у другого - щеки. В школу вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавших госпитализировали.

По словам специалистов Центра матери и ребенка, их жизни ничего не угрожает.

"По факту хулиганства начато досудебное расследование. Все обстоятельства выясняются. Изучаются видео с камер наблюдения, проведена профилактическая работа по усилению мер безопасности", - заявили в пресс-службе ДП ВКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058546-dva-podrostka-ustroili-ponozhovschinu-v-shkole-ust-kamenogorska/

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