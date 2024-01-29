Поножовщину устроили у детского сада в Актау

В 8 микрорайоне Актау средь бела дня возле частного детского сада произошла поножовщина. На место прибыла скорая помощь и полиция. По предварительным данным, был ранен мужчина, передает Lada.kz.

По информации жильцов, 28 января за домом №28 в 8 микрорайоне у частного детского сада в обеденное время на улице послышались крики. Оказалось, что позади дома произошла перепалка между тремя мужчинами.

Как рассказало издание, один из них держал в руках нож, которым нанес удары своему оппоненту, находившемуся уже на земле. Третий же пытался их разнять.

В итоге мужчина с ножом развернулся и удалился. Сообщается, что в нем жильцы дома узнали своего соседа, который проживает на первом этаже с семьей.

Место происшествия. Фото: lada.kz

На место происшествия прибыла полиция. Вскоре приехала и карета скорой помощи, которая забрала пострадавшего.

В департаменте полиции региона сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по ст.107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Отметим, что по ст.107 УК РК умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее поножовщина произошла в одном из продуктовых магазинов в Караганде. Инцидент начался со словесной перепалки двух покупателей. В результате конфликта в медучреждение с ножевыми ранениями был госпитализирован несовершеннолетний.

А в Костанае после свадебного торжества в одном из ресторанов города между гостями случился конфликт. Он перерос в драку с поножовщиной. В больницу попал один пострадавший.