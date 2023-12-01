Двух подростков ударили ножом на улице в Кызылорде

Двух подростков ударили складным ножом в Кызылорде. Инцидент произошел 29 ноября около 19 часов по улице Жахаева. Подозреваемого задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, к несовершеннолетним подошли незнакомцы, разговор с ними перерос в словесную перепалку. Во время ссоры один из парней ударил острым предметом двух подростков и сбежал с места происшествия.

Потерпевшим была оказана медицинская помощь, они были отправлены домой.

Прибывшая на место оперативно-следственная группа установила личность подозреваемого. Им оказался 19-летний ранее судимый парень. Его водворили в изолятор временного содержания.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст.293 УК РК "Хулиганство". Назначены экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются.

Добавим, что согласно ч.3 ст.293 УК РК хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, совершенное с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.