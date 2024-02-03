"Пытались развернуть масштабное производство": КНБ ликвидировал нарколабораторию в Караганде (фото)

Нарколабораторию ликвидировали в частном доме в Караганде - там изготавливали синтетические наркотики, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет Национальной безопасности РК.

По информации ведомства, департаментом КНБ по Карагандинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, располагавшейся в арендованном частном доме в Караганде.

По подозрению в незаконном изготовлении наркотиков задержаны двое.

В ходе обысков изъято более 1,5 кг психотропных веществ, что эквивалентно около 7,5 тыс. разовых доз, а также компоненты и оборудование для их приготовления, уточнили в КНБ.

"По имеющимся данным, лаборатория была создана недавно, а проведенная ДКНБ операция сорвала попытку подозреваемых лиц развернуть масштабное производство и реализацию наркотиков", - сообщили в ведомстве.

С санкции суда к задержанным лицам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Дело расследуют по части 3 статьи 297 УК РК.

Отметим, на прошлой неделе КНБ ликвидировал нарколабораторию в Алматы.

В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудники КНБ изъяли из незаконного оборота 2 кг психотропного вещества мефедрон, крупную партию прекурсоров - веществ, часто используемых при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ.

Ранее сообщалось, что правоохранители нашли подпольную лабораторию в доме иностранца в Алматинской области.

До этого сотрудники КНБ ликвидировали нарколабораторию в Семее.