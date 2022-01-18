Подпольную нарколабораторию нашли в доме у иностранца в Алматинской области (видео)

Обыск подпольной лаборатории: polisia.kz

В поселке Туздыбастау Алматинской области задержали мужчину, которого подозревают в изготовлении наркотиков. В его доме обнаружена подпольная нарколаборатория. Об этом сообщает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

9 января, во время дежурного патрулирования в поселке Туздыбастау, сотрудники Талгарского РУП остановили водителя авто, который не имел при себе документов. Для установления его личности полицейские проехали домой к мужчине. В доме присутствовал специфический запах, характерный для помещений, в которых производятся наркотические средства.

Проведя обыск в доме, сотрудники полиции обнаружили подпольную лабораторию, в которой производили различные синтетические наркотики. В ходе обыска были найдены и изъяты препараты, использовавшиеся в качестве сырья, различное оборудование. Кроме того, в доме хранилось 500 грамм мефедрона, относящегося к наркотическому средству, говорится в сообщении пресс-службы ДП Алматинской области.

Задержанный оказался 26-летним гражданином Узбекистана. Он признался в том, что лаборатория принадлежит ему. Дом в поселке Туздыбастау он снимал в аренду, а сам был зарегистрирован в городе Алматы. На период досудебного расследования подозреваемый заключен под стражу.

По данному факту заведено уголовное дело по статье 297 УК РК “Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов“. Сейчас ведется следствие для того, чтобы установить других возможных лиц, причастных к производству наркотиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951660-podpolnuyu-narkolaboratoriyu-nashli-v-dome-u-inostrantsa-v-almatinskoy-oblasti-video/