КНБ ликвидировал нарколабораторию в Алматы (фото)

Подозреваемая. Фото: КНБ РК

Казахстанку, подозреваемую в организации подпольной нарколаборатории в Алматы, задержали сотрудники Комитета национальной безопасности, сообщается на официальном сайте КНБ РК.

В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудники КНБ изъяли из незаконного оборота 2 кг психотропного вещества мефедрон, крупную партию прекурсоров - веществ, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ.

Фото: КНБ РК

Кроме того, были изъяты лабораторное оборудование и средства химической защиты.

Фото: КНБ РК

Материал досудебного расследования зарегистрирован в ЕРДР по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", добавили в комитете.

Фото: КНБ РК

Ранее сообщалось, что правоохранители нашли подпольную лабораторию в доме иностранца в Алматинской области.

На прошлой неделе сотрудники КНБ ликвидировали нарколабораторию в Семее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952517-knb-likvidiroval-narkolaboratoriyu-v-almaty-foto/