КНБ ликвидировал нарколабораторию в Семее

Изъятые прекурсоры. Фото: КНБ РК

Нарколабораторию ликвидировали в Семее. Сотрудниками КНБ задержан предполагаемый организатор, сообщается на официальном сайте ведомства.

Подозреваемого задержали и поместили в ИВС накануне.

В КНБ сообщили, что в ходе оперативно-следственных мероприятий изъято из незаконного оборота 5 кг психотропного вещества "а-PVP", прекурсоры для изготовления 50 кг синтетических наркотиков и лабораторное оборудование.

В настоящее время по данному факту ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951399-knb-likvidiroval-narkolaboratoriyu-v-semee/