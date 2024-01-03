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Эзотерика
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В Алматы мужчина зарезал собаку из-за конфликта с ее хозяином

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Мужчина стоит с ножом в руке
Мужчина с ножом. Иллюстративное фото : redstallion / Getty Images

В Сети появилась информация о том, что неизвестный якобы напал с ножом на мужчину в Алматы, но в результате зарезал собаку. Случившееся прокомментировали в пресс-службе ДП мегаполиса, передает NUR.KZ.

Информация о происшествии появилась в Telegram-канале EGOV.PRESS.

"Некоторые источники сообщают, что в Алматы неизвестный мужчина напал ножом на другого жителя и, догоняя его, зарезал собаку. Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. Очевидцы утверждают, что это не в первый раз", – говорится в подписи к публикации.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Департамент полиции Алматы.

В ведомстве сообщили, что по данному факту Управлением полиции Алмалинского района расследуется уголовное дело по части 2 статьи 316 УК РК "Жестокое обращение с животными".

"Подозреваемый – гражданин Б. 1987 года рождения – задержан.

В свою очередь, он сообщил, что вследствие словесного конфликта, возникшего между ним и хозяином собаки, последний снял намордник с животного и натравил на него.

Подозреваемый уточнил, что вынужден был обороняться", – рассказали полицейские.

При этом подчеркивается, что объективные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе дальнейшего расследования.

Добавим, что согласно статье 316 УК РК, жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, наказывается штрафом в размере до 120 МРП (443 040 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов, либо арестом на срок до 30 суток.

Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, наказывается штрафом в размере до 200 МРП (738 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 1 года или без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

  • в отношении двух и более животных;
  • группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно;
  • в присутствии малолетних;
  • публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, –

наказываются штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до 1 года, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2053694-v-almaty-muzhchina-zarezal-sobaku-iz-za-konflikta-s-ee-hozyainom/

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