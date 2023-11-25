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Жительница Павлодара облила кошку уксусом, на нее завели уголовное дело

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Женщина разливает жидкость
Женщина с бутылкой. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Досудебное расследование в отношении жительницы Павлодара начали полицейские за жестокое обращение с животными - женщина облила кошку уксусной кислотой, передает NUR.KZ.

Кадры в Сеть выложили общественники. По их словам, в настоящее время пострадавшая кошка находится в ветклинике в тяжелом состоянии.

В новостном Telegram-канале МВД сообщили, что по факту жестокого обращения с животным начато досудебное расследование по ст. 316 УК РК.

Участница видео установлена.

"Назначены экспертизы. Ход расследования находится на контроле начальника областного полицейского ведомства", - добавили полицейские.

Отметим, согласно статье 316 УК РК, жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, наказывается штрафом в размере до ста двадцати месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2047602-zhitelnitsa-pavlodara-oblila-koshku-uksusom-na-nee-zaveli-ugolovnoe-delo/

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