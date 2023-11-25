Жительница Павлодара облила кошку уксусом, на нее завели уголовное дело
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Досудебное расследование в отношении жительницы Павлодара начали полицейские за жестокое обращение с животными - женщина облила кошку уксусной кислотой, передает NUR.KZ.
Кадры в Сеть выложили общественники. По их словам, в настоящее время пострадавшая кошка находится в ветклинике в тяжелом состоянии.
В новостном Telegram-канале МВД сообщили, что по факту жестокого обращения с животным начато досудебное расследование по ст. 316 УК РК.
Участница видео установлена.
"Назначены экспертизы. Ход расследования находится на контроле начальника областного полицейского ведомства", - добавили полицейские.
Отметим, согласно статье 316 УК РК, жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, наказывается штрафом в размере до ста двадцати месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2047602-zhitelnitsa-pavlodara-oblila-koshku-uksusom-na-nee-zaveli-ugolovnoe-delo/