Жительница Павлодара облила кошку уксусом, на нее завели уголовное дело

Досудебное расследование в отношении жительницы Павлодара начали полицейские за жестокое обращение с животными - женщина облила кошку уксусной кислотой, передает NUR.KZ.

Кадры в Сеть выложили общественники. По их словам, в настоящее время пострадавшая кошка находится в ветклинике в тяжелом состоянии.

В новостном Telegram-канале МВД сообщили, что по факту жестокого обращения с животным начато досудебное расследование по ст. 316 УК РК.

Участница видео установлена.

"Назначены экспертизы. Ход расследования находится на контроле начальника областного полицейского ведомства", - добавили полицейские.

Отметим, согласно статье 316 УК РК, жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, наказывается штрафом в размере до ста двадцати месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток.