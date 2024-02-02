Павлодарка хотела вернуть отданные мошенникам деньги, но вновь нарвалась на обман

Жительница Павлодара дважды доверилась мошенникам. Сначала она потеряла 6 млн тенге. А желая вернуть свои деньги, заплатила еще 7 млн лжеюристу, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный портал ведомства, в полицию Павлодара обратилась женщина, которая рассказала, что в ноябре 2023 года увидела в Instagram ложную рекламу об инвестициях в "КазМунайГаз".

"Эта реклама меня заинтересовала. Я прошла по указанной ссылке, зарегистрировала свои анкетные данные и, предоставив банковскую карту, вложила порядка 6 млн тенге для получения прибыли. Затем написала расписку, что получила акции и претензий ни к кому не имею. Но спустя время мужчина, находившийся со мной на связи, перестал отвечать", - рассказала пострадавшая.

Затем, пытаясь вернуть свои деньги, женщина начала изучать сайт по противодействию мошенничеству. Она обратилась к человеку, назвавшему себя юристом и согласившемся ей помочь.

"Уже через час он сообщил, что нашел мошенников, но для возврата денег ей необходимо оплатить госпошлину за услугу. Женщина, согласившись на эти условия, предоставила свои персональные данные через WhatsApp, и на протяжении месяца перевела "юристу" более 7 млн тенге. После этого "юрист" пропал", - рассказали в МВД.

Полиция проводит мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к данному мошенничеству.

Ранее стало известно, что в соцсетях распространилась ложная реклама об инвестиционной программе "КазМунайГаз". В опубликованном видео казахстанцам предлагали инвестировать деньги в новую государственную платформу, запущенную нацкомпанией, и получать дивиденды от 100 тысяч тенге. В прокуратуре граждан призвали не верить данной информации.

Национальный банк Казахстана предупредил казахстанцев об участившихся случаях мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за инвестиционные компании. Активно используя рекламу, они призывают граждан вложить деньги и обещают значительную финансовую прибыль от инвестиций. В Нацбанке предупреждали, что доверять таким обещаниям нельзя.

Также сообщалось, что активный рост интернет-мошенничества вызывает спрос среди казахстанцев на услуги по возврату потерянных денег. Но эти же "услуги" оказывают сами злоумышленники. Они якобы находят счета с похищенными деньгами и обещают вернуть их за определенный процент. Сумму просят внести заранее. Как только жертва переводит деньги, с ней обрывают связь.