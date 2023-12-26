"Обещают прибыль от инвестиций": Нацбанк предупредил об активности мошенников в соцсетях

Национальный Банк РК предупреждает казахстанцев об участившихся случаях мошенничества с использованием социальных сетей и мессенджеров, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу банка.

"Мошеннические группы, выдавая себя за инвестиционные компании, активно используют рекламу в социальных сетях со ссылкой на специально созданные профили в популярных мессенджерах, где призывают граждан осуществить вложение денежных средств и обещают значительную финансовую прибыль от инвестиций", – говорится в публикации.

В Нацбанке отметили, что мошенниками публикуются поддельные лицензии и другие правоустанавливающие документы, в том числе выданные якобы от их лица.

"Злоумышленники призывают граждан провести единовременный платеж для биржевого сбора. При этом граждан заверяют, что получение инвестиционного дохода гарантируется со стороны казахстанской криптовалютной биржи или иных финансовых институтов. Однако после перевода денежных средств мошенники перестают выходить на связь", – добавили в НБ.

В финрегулятор предупреждает, что ресурсы, содержащие информацию о быстром заработке на инвестициях, имеют явные признаки мошеннической деятельности, поскольку:

Нацбанк не обслуживает счета физлиц, не проводит денежных расчетов и сделок;

Нацбанк не участвует в разработке каких-либо платформ для заработка на государственных запасах;

на рекламных ресурсах содержится информация, ложно гарантирующая высокую прибыль за короткий период времени, а также отсутствует контактная информация;

перечень организаций, имеющих лицензию на осуществление инвестиционной деятельности, опубликован на официальном сайте Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

"В случае если вы или ваши знакомые столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы для проведения разбирательств", – добавили в банке.

Напомним, на прошлой неделе казахстанцев предупредили об участившихся случаях обмана по телефону, при котором используется искусственный интеллект.

Также мошенники обманывают покупателей интернет-магазина Нацбанка, предлагая им специальное программное обеспечение.