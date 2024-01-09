Легкий заработок обещали казахстанцам мошенники от имени "КазМунайГаза"

В соцсетях распространилась ложная реклама об инвестиционной программе "КазМунайГаз". Граждан призвали не верить данной информации, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Алматы.

Как сообщила прокуратура Медеуского района Алматы, в соцсетях появилась ложная реклама об инвестиционной программе АО "Национальная компания "КазМунайГаз". В опубликованном видео казахстанцам предлагают инвестировать деньги в новую государственную платформу, запущенную нацкомпанией, и получать дивиденды от 100 тысяч тенге.

АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщила, что данная информация не соответствует действительности, сообщается на официальном сайте городской прокуратуры.

Граждан попросили не верить рекламе, так как за ней может скрываться очередная финансовая пирамида.

На данный момент органами правопорядка принимаются меры по установлению и пресечению деятельности незаконных инвестиционных организаций.

Добавим, что в преддверии новогодних праздников в Казахстане активизировались мошенники, предлагавшие несуществующие елки. Многие из граждан отдали десятки тысяч тенге.

Еще одним способом обманывать стала рассылка, из-за которой люди теряли аккаунты в мессенджерах. Затем от их имени знакомым мошенники отправляли сообщения с просьбой скинуть деньги.

Перед этим злоумышленники притворялись представителями органов юстиции и запрашивали личные данные казахстанцев.