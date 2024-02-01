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Два раза ударил полицейского по лицу: мужчину осудили в ВКО

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Судья держит в руках молоток
Судья. Иллюстративное фото: SimpleImages / Getty Images

Жителя ВКО осудили за то, что он, будучи пьяным, два раза ударил полицейского по лицу. Применение силы в отношении стража порядка привело мужчину к общественным работам и ограничению свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Риддере глубокой ночью таксист привез в отдел полиции города пьяного 36-летнего пассажира, который отказался платить за проезд.

"Даже в полицейском участке мужчина не переставал проявлять агрессию, выражаясь нецензурно, угрожая водителю такси. Сотрудники полиции призвали к порядку риддерчанина, однако он, не реагируя на законные требования, продолжил свои противоправные деяния и нанес инспектору два удара в область лица", - рассказали в ведомстве.

В ходе судебных разбирательств 36-летнего жителя города признали виновным.

Ему назначили наказание в виде привлечения к общественным работам сроком на 40 часов и ограничения свободы сроком на три года.

Отметим, что по ст.380 УК РК, применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей либо из мести за выполнение служебных обязанностей, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее в Алматы взяли под стражу мужчину, которого подозревают в нападении на полицейского. Им оказался один из пассажиров авто, которое остановил экипаж специализированного батальона патрульной полиции.

В Кызылорде пассажир автомобиля, также остановленного полицейскими, оскорбил одного из стражей порядка нецензурной бранью и ударил его головой. За такое поведение мужчина был задержан.

А житель столицы повредил форменное обмундирование стража порядка и ударил его в лицо. Мужчину доставили в полицию для разбирательств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058677-dva-raza-udaril-politseyskogo-po-litsu-muzhchinu-osudili-v-vko/

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